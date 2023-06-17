Тест: сколько лет вашему интеллекту?

Ученые давно установили, что разные части нашего тела стареют не одинаково, как бы фантастично это ни звучало. Возраст тела может не совпадать с той цифрой, что указана в паспорте, а мозг быть гораздо моложе остального постаревшего организма. При этом, по словам исследований, если мозг продолжительное время остается молодым, он способствует большей продолжительности жизни и сохранению ее высокого качества. Так, например, группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела анализ генных изменений в тканях разных частей тела женщины, которой исполнилось 112 лет. Оказалось, что ее мозг по своим физическим характеристикам гораздо моложе ее организма. Кроме того, качество ее жизни, несмотря на столь солидную дату, оставалось высоким. Но, конечно, бывают и обратные ситуации, когда мозг дряхлеет раньше времени. Способствуют тому вредные привычки - алкоголизм, употребление наркотиков, а также серьезные повреждения или повышенный холестерин, который засоряет собой узкие артерии.

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