Тест: сколько денег вам нужно для счастья?

“Ах, если бы сбылась моя мечта”, - пели герои популярного советского мультфильма. И, как хорошо помнят те, кто его видел, мечты у всех были разными: у одних - семья и уют, у других - корона и богатство. Многие люди убеждены, что если бы они были достаточно обеспечены материально, то чувствовали бы себя гораздо счастливее. Однако, по словам американских психологов, рост доходов оказывает влияние на чувство удовлетворенности жизнью только до определенного порога. После того, как эта точка пройдена, ощущение счастья и личного благополучия значительно снижается. К такому выводу эксперты пришли, ознакомившись с результатами международного опроса, участие в котором приняли более полутора миллионов человек. С помощью полученных данных исследователи смогли вычислить средний уровень доходов и установить, как он соотносится с субъективным ощущением счастья. Как оказалось, перелом происходит после того, как доходы человека достигают порядка 60-75 тысяч долларов в год, а так называемая переходная точка - 95 тысяч долларов.

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