Тест: скольким смертным грехам вы подвержены?

В христианской традиции самые тяжелые пороки получили название смертных грехов. Всего их насчитывается семь. Однако многие современные ученые придерживаются мнения, что на самом деле эти грехи являются не чем иным как инстинктами, которые религия предлагает подавлять. С одной стороны, это разумно, ведь люди - не животные, чтобы слепо следовать зову природы. С другой, если бы не гнев, зависть, блуд, не было бы ни жизни на земле, ни естественного отбора, ни прогресса. Например, уже упомянутая зависть, с современной точки зрения, бывает не только черной и разрушительной, но и белой, созидательной, той, что мотивирует человека становиться лучшей версией себя. Да, завидовать нехорошо - эту простую истину мы усвоили еще в детстве. Однако негативные эмоции можно направить в позитивное русло. Всем ведь знакома история о том, как зависть по отношению к похудевшей подруге помогла взять себя в руки и вслед за ней сбросить лишние килограммы? Вот такая зависть, по мнению современных ученых, вполне имеет право на существование.

Скольким смертным грехам из семи возможных вы подвержены? Быть может, вы чисты, словно ангел, или же собрали комбо из всех возможных пороков? Проверьте это, ответив на вопросы нашего теста.