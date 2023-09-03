Тест-шутка: вы скорее мопс или енот?

Животные служат бесконечным источником позитива и умиления. При этом неважно, любуетесь ли вы ими вживую или смотрите видео в социальных сетях - в любом случае эмоции от созерцания неподдельны. Ученые не остаются в стороне и активно выясняют, кто из братьев наших меньших пользуется особой любовью у владельцев. Как оказалось, среди собак одними из самых популярных пород являются бульдоги и мопсы. Специалисты Королевского ветеринарного колледжа Великобритании провели опрос среди двух с лишним тысяч хозяев собак этих пород. Как оказалось, 93% опрошенных в будущем готовы завести такого же питомца, а также порекомендовать эти породы своим друзьям и знакомым. Несмотря на то, что у бульдогов и мопсов есть несомненные недостатки - представители этих пород страдают от целого ряда заболеваний, для владельцев гораздо большее значение имеют их достоинства. По словам респондентов, мопсы и бульдоги подкупают своим хорошим поведением и спокойным, дружелюбным характером. Это отличные компаньоны, которые хорошо ладят со всеми домочадцами, в том числе с детьми. На кого вы больше похожи - на мопса или на енота? Пройдите наш забавный тест - и узнаете.

Показать полностью