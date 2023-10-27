Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек

О взаимосвязи между порядком и ментальным фоном человека ученые говорят уже давно. Это даже нашло отражение в языке — например, если мы хотим сказать, что разобрались в каком-либо вопросе, то употребляем выражение «разложили по полочкам». А про людей, совершающих сумасбродные поступки, мы говорим: «Крыша поехала», то есть нарушилось привычное расположение вещей. Безусловно, большинство из нас стремится к порядку и организованности, но, по статистике, подсчитанной британскими учеными, в день среднестатистический человек теряет до девяти предметов. Речь, конечно, не идет об окончательных «потеряшках», как правило, искомые предметы благополучно находятся, но сам факт! За всю жизнь, по подсчетам все тех же британцев, мы теряем порядка 198 000 вещей и тратим в сутки около 10 минут на поиски того, что ускользнуло из поля зрения. Неудивительно, что потребность в специалистах, занимающихся наведением порядка, возрастает с каждым годом. Существует множество фирм, предлагающих свои услуги по уборке домов и квартир.

Ответьте на вопросы об уборке и узнайте, что эта информация может рассказать о вашем характере.