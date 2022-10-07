Тест с загвоздкой: выбранная картинка расскажет правду о вашем характере

Психологи не перестают изучать особенности человеческого характера. Кажется, что они рассмотрели его со всех возможных сторон, во всех существующих аспектах, и все равно находятся такие грани, которых специалисты ранее не касались. Так, например, не так давно эксперты из Упсальского университета (Швеция) выяснили, насколько сильно меняется характер под воздействием недосыпа. Как оказалось, недостаток сна сказывался на восприятии и интерпретации человеком эмоций собеседника. Респонденты, которые провели сутки без сна, неправильно расшифровывали эмоции человека, с которым общались, либо им требовалось на это гораздо больше времени, чем обычно. Кроме того, невыспавшиеся участники становились более агрессивными и раздражительными. Они быстрее вспыхивали из-за каждой мелочи, что не могло не оставить свой след на отношениях с окружающими людьми.

Изучать свой характер можно бесконечно, а можно пройти тест и узнать о себе нечто новое. Ну, или лишний раз убедиться в том, что подозревали уже давно. Пройдите наш визуальный тест, который направлен как раз на определение основных черт характера.