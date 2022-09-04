Тест с загвоздкой: насколько хорошо вы знаете ПДД?
Проверьте себя на знание правил дорожного движения.
Первые правила дорожного движения были придуманы еще на рассвете прошлого столетия. Их основоположником считается американец Уильям Фелпс Ино. Как раз ему пришло в голову изобрести такие удобные и полезные вещи, как кольцевая развязка, специальная стоянка для такси, улица с односторонним движением - и огромное количество других. Также Ино является автором дизайна для некоторых дорожных знаков - например, обозначающих пешеходный переход и “Движение без остановки запрещено”. Интерес к правилам дорожного движения возник у него, вероятно, еще в детстве. Ино вспоминал, как однажды, когда он был еще ребенком, они с матерью попали в настоящую пробку. Автомобилей тогда еще не было, а вот конные экипажи, которые двигались по улицам родного для него Нью-Йорка, неожиданно образовали кучу-малу. Уильям Фелпс Ино вспоминал, что никто не знал, как разрешить ситуацию - никаких правил на такой случай не существовало, и полицейские просто-напросто растерялись. Кстати, любопытно, что сам изобретатель ПДД за свою жизнь ни разу не сел за руль автомобиля.
Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с правилами дорожного движения, с помощью нашего теста.