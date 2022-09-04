Тест с загвоздкой: насколько хорошо вы знаете ПДД?

Первые правила дорожного движения были придуманы еще на рассвете прошлого столетия. Их основоположником считается американец Уильям Фелпс Ино. Как раз ему пришло в голову изобрести такие удобные и полезные вещи, как кольцевая развязка, специальная стоянка для такси, улица с односторонним движением - и огромное количество других. Также Ино является автором дизайна для некоторых дорожных знаков - например, обозначающих пешеходный переход и “Движение без остановки запрещено”. Интерес к правилам дорожного движения возник у него, вероятно, еще в детстве. Ино вспоминал, как однажды, когда он был еще ребенком, они с матерью попали в настоящую пробку. Автомобилей тогда еще не было, а вот конные экипажи, которые двигались по улицам родного для него Нью-Йорка, неожиданно образовали кучу-малу. Уильям Фелпс Ино вспоминал, что никто не знал, как разрешить ситуацию - никаких правил на такой случай не существовало, и полицейские просто-напросто растерялись. Кстати, любопытно, что сам изобретатель ПДД за свою жизнь ни разу не сел за руль автомобиля.

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