Тест: с точностью угадаем ваш возраст по любимым романам

В мире насчитывается огромное количество книг на любой вкус и цвет - в настоящее время более 130 миллионов. Любовные романы и фантастика, детективы и юмористические произведения - каждый может найти для себя что-то по душе, а если нет, то всегда можно попробовать себя в качестве писателя и сотворить свою историю. А вот какой была первая книга? О чем эта книга рассказывала? Древнейшим письменным памятником, дошедшим до наших дней и напоминающим книгу в современном понимании этого значения, считаются “Поучения Шуруппака”. Они были созданы примерно 2600 веке до н.э. и представляют собой клинописную табличку. На ней шумерский царь Шуруппак (хоть, существовал ли он на самом деле, исследователям точно неизвестно) делился со своим сыном Зиусудрой своей мудростью. А вот самой первой точно датированной книгой является буддийская “Алмазная сутра”, опубликованная в мае 868 года. Выглядит она как пятиметровый бумажный свиток с иероглифами.

Если вы - любитель чтения, тогда этот тест точно для вас. Из предложенных книг выберите те, которые вы читали, а мы на основании ваших литературных предпочтений попробуем угадать, сколько вам лет.