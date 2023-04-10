Тест с точностью ответит, нуждаетесь ли вы в переменах прямо сейчас

Плыть по течению или взять судьбу в свои руки? Этим вопросом на протяжении всей своей жизни человек задается не раз и не два. В результате кто-то предпочитает оставить все как есть - в надежде, что перемены сами найдут его, а кто-то решается нарушить привычный ход событий и привлечь долгожданные изменения в свою судьбу. По словам психологов, большинство людей все же избегают перемен до тех пор, пока в их жизни не произойдет какое-нибудь значимое событие, после которого закрывать глаза на потребность в изменениях становится уже невозможно. Как правило, к числу таких причин относятся начало какого-то нового этапа в жизни (например, смена работы, выход на пенсию, юбилей и т.д.), пережитая трагедия или катастрофа. Но вовсе не обязательно ступать на путь перемен исключительно с помощью “волшебного толчка извне”. Перемены можно запланировать самостоятельно и целенаправленно к ним идти - порой такой вариант развития событий гораздо лучше, чем изменения, свалившиеся как снег на голову, ведь порой человек просто не знает, что с ними делать, теряется и не может толком воспользоваться предоставленными шансами.

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