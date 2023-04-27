Тест: с точностью определим, какая ваша лучшая черта

В чем кроется секрет привлекательности? Какие черты личности способны вызвать симпатию у окружающих, а какие только оттолкнут? Этими вопросами задаются не только простые смертные, но и ученые. Они проводят различные эксперименты, с помощью которых пытаются узнать, что же делает людей симпатичными и притягательными в чужих глазах, а также какую роль в восприятии играет внешность. Не так давно ученые из Университета Стратклайда (Глазго) провели любопытное исследование. Они продемонстрировали добровольцам фотографии 60 мужчин и 60 женщин и попросили оценить их по одному признаку, то есть назвать, какое впечатление производит на них человек на фото, кажется ли он привлекательным, агрессивным, ответственным, уверенным в себе, подлым и т.д. Затем эксперты проанализировали ответы респондентов и выяснили, что людей с привлекательными чертами лица наделяли положительными качествами чаще всего. Таким образом, сделали вывод ученые, на наше восприятие другого человека в значительной мере влияет внешность, но это не так уж хорошо - например, нередко присяжные выносят менее суровые приговоры подсудимым с привлекательной внешностью.

Какая ваша черта делает вас привлекательным человеком в глазах окружающих? Узнайте правду, ответив на вопросы теста.