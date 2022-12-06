Тест, с которым справятся только опытные садоводы: проверьте свои силы

В мире существует огромное количество цветов и растений. Какие-то из них человек культивировал для посадки в домашних условиях, какие-то так и остались дикорастущими. При этом мир флоры постоянно пополняется новыми экземплярами. Несколько лет назад, например, ботаники обнаружили на Гавайях неизвестный ранее вид растения с массивными зелеными листьями и белыми цветами, которые своим внешним видом напоминали сырой картофель фри. Пока ученые не пришли к единому мнению, является ли этот представитель флоры самостоятельным видом или его можно считать “родственником” одного из местных растений, известного под забавным названием “хаха”. Как бы там ни было, цветок получил свое собственное название Cyanea heluensis. Его побеги ботаники высадили в питомнике для последующего изучения и разведения. Как же так получилось, что растение до сих пор оставалось неоткрытым и неизученным? Причиной тому является его удаленность от человеческих глаз - Cyanea heluensis произрастает в тенистой и пересеченной местности, куда практически не ступала нога ученых.

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