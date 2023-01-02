Тест, с которым справляются всего 2 человека из 100: где на фото хозяин медведя

С давних пор человечество питало слабость к различным головоломкам и задачкам для тренировки интеллекта. Поначалу все это воспринималось людьми исключительно как развлечение, способ занять свой досуг, однако в последние десятилетия ученые много говорят о том, что эти игры несут огромную пользу для ума. Особенно полезны они для пожилых людей, чтобы поддерживать работу мозга в тонусе. Это научно доказали исследователи из Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона. В эксперименте приняли участие около девятнадцати тысяч человек в возрасте старше пятидесяти лет. Ученые выяснили, что люди преклонного возраста, регулярно разгадывающие кроссворды и судоку, продемонстрировали отличный результат: их мозг “моложе” мозга ровесников, не испытывающих интереса к головоломкам, в среднем на целых десять лет. А их кратковременная память оказалась “моложе” на восемь лет. С решением тестов на внимательность, логику и память любители кроссвордов справлялись намного быстрее, чем другие участники.

Одним словом, от головоломок сплошные польза и удовольствие! Пройдите короткий тест на внимательность, который поможет размять мозги и немного развлечься.