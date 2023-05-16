Тест: с каким знаком Зодиака вы составите идеальную пару?

Многие девушки, познакомившись с симпатичным парнем, стараются как можно скорее разузнать у него дату рождения или подсмотреть ее на страничках в социальных сетях. Не только для того, чтобы поздравить его с личным праздником, но и для того, чтобы рассчитать совместимость по гороскопу. В интернете можно найти множество статей на тему “С каким знаком зодиака составит идеальную пару Лев/Близнецы/Козерог” и т.д. Некоторые сайты даже предлагают составить космограмму, где учитывается не только расположение звезд в момент рождения, но еще и связь с другими небесными телами - Солнцем, Луной, планетами Солнечной системы. Астрологи предлагают свои индивидуальные консультации, во время которых можно проанализировать совместимость двоих людей и дать рекомендации по эффективному взаимодействию, помочь обойти подводные камни. Разумеется, каждый человек волен выбирать, какой из множества способов анализа астрологических данных ему наиболее близок и воспользоваться им.

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