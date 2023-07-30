Тест Роршаха: насколько вы здоровы психически?

Сложно найти человека, который никогда не слышал бы о тесте Роршаха. Его автором является швейцарский психиатр и психолог, который в начале прошлого века разработал свою собственную методику чернильных пятен. Изначально Герман Роршах с помощью своего теста надеялся выявить связи между типом личности человека и его творческими способностями, однако в дальнейшем этот тест начали применять в более широком ключе. Например, к нему нередко обращаются при клинических исследованиях, кроме того, по мере развития психологии как науки другие ученые постоянно вносили дополнения в тест Роршаха. В своем классическом варианте этот тест представляет собой серию из десяти симметричных чернильных пятен. Их все объединяет одно - многозначность, каждый человек может увидеть в этих пятнах уникальное содержание. При прохождении теста перед респондентом ставят максимально расплывчатые вопросы (например, “На что это похоже?”), чтобы предоставить как можно больше свободы. Многие исследователи считают, что такие тесты, обращенные к бессознательному, гораздо эффективнее, чем опросники с конкретными вопросами и вариантами ответа. Предлагаем вам пройти тест Роршаха, чтобы узнать, какие секреты скрывает ваше бессознательное.

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