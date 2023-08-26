Тест Роршаха: насколько вы психически здоровы?

Пожалуй, нет на свете ни одного человека, который не слышал бы о тесте Роршаха. Но большинство из нас знает о нем лишь то, что тест как-то связан с чернильными пятнами. Кто же его автор и какова связь между причудливыми кляксами и личностью человека? Герман Роршах родился в Швейцарии в семье художника и с самого детства питал интерес к разноцветным пятнам краски. За это он даже получил от школьных приятелей прозвище Клякса. Кто знал, что Роршах будет ассоциироваться с этими цветовыми пятнами не только у товарищей, но и у всего мира? После завершения учебы в школе Герман Роршах изучал медицину в Цюрихском университете, работал в психиатрических лечебницах. Долгое время он работал над тестом с применением чернильных пятен. С его помощью можно было проанализировать особенности личности человека, определить, к какому типу он относится и при необходимости его скорректировать. В 1920-х годах в свет вышел труд Роршаха “Психодиагностика”, в котором он представил свою теорию о личностных характеристиках людей. К сожалению, Герман Роршах скончался очень рано, в 37 лет, и не успел увидеть, какую популярность обрела его теория, но его наработками по-прежнему пользуются специалисты со всего мира.

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