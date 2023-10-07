Тест Роршаха: насколько в порядке ваша психика?

Имя Германа Роршаха знакомо даже тем людям, которые далеки от сферы психологии. Ведь тест, который он создал, стал одним из самых популярных за всю историю существования этой научной дисциплины. Роршах разработал свой тест в 1911 году, чтобы с его помощью выявлять особенности личности и присущие ей ментальные нарушения. Классический вариант теста состоит из десяти листков бумаги с изображенными на них симметричными чернильными пятнами. Испытуемому необходимо взглянуть на кляксы и рассказать, какие ассоциации они вызывают. После специалист анализирует ответы респондента, делает вывод о его эмоциональном состоянии. Сам Роршах использовал в своем тесте кляксы черного, серого и красного оттенков, но сейчас в разных вариациях теста можно встретить и другие цвета. Кстати, отец Германа Роршаха был художником и мальчика с ранних лет привлекали цветовые пятна. До того, как он решил стать психологом, все окружающие были уверены, что Роршах пойдет по родительским стопам. Даже в школе у него было характерное прозвище “Клякса”. Пройдите один из современных вариантов теста Роршаха и узнайте, что цветовые пятна расскажут о вашем эмоциональном фоне.

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