Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?

Метро - один из самых привычных, быстрых и удобных видов транспорта в большом городе. В Санкт-Петербурге (на тот момент - в Ленинграде) метрополитен появился в самой середине прошлого века - в 1955 году. Изначально оно состояло из одной линии и восьми станций, путь ветки проходил через все городские вокзалы, за исключением Финляндского. В наши дни питерское метро состоит из пяти линий, пересекающихся в центре города, и 72 станций. Любопытно, что подземка Северной столицы считается самой глубокой в мире - в среднем глубина платформ составляет 57 метров, а пять станций расположены под землей. Обычно метро окутано целым рядом легенд, вот и питерское не избежало подобной участи. Например, существует множество слухов, связанных с появлением двойных дверей не некоторых странциях. Одни убеждены, что на эту меру проектировщики пошли, чтобы защитить пассажиров от огромных крыс, гуляющих в подземке. Другие считают, что двойные двери призваны сдержать потоки воды, если они каким-то образом просочатся из залива. На самом деле причина банальна - двойные двери предотвращают падение пассажиров на рельсы. Проверьте, насколько хорошо вы знаете питерское метро, попробовав отгадать эти ребусы.

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