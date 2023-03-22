Тест: разукрасьте пасхальное яйцо и узнайте правду о своем характере

Традиция дарить крашеные пасхальные яйца присутствует как у православных христиан, так и у католиков. Существует множество версий происхождения этого обычая, но какая из них является наиболее приближенной к реальности, сказать трудно. Самая распространенная из них гласит о том, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию с вестью о воскресении Христа и в качестве подтверждения случившегося чуда принесла с собой красное яйцо. Тронутый ее проповедью правитель дал обещание больше не преследовать христиан. С тех пор обычай преподносить в дар пасхальные яйца распространился по всему миру среди последователей учения Христа. Есть и другие версии, согласно одной из которых традиция уходит корнями в греческую историю. Она связана с именем Александра Македонского - согласно легенде, в день рождения прославленного полководца курица, принадлежавшая его родителям, неожиданно снесла красные яйца.

Как бы там ни было, обычай красить и дарить такой сувенир на Пасху прижился раз и навсегда. Предлагаем вам пройти необычный тест: выберите дизайн яйца к пасхальному столу, а мы расскажем, какими качествами вы обладаете.