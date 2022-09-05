Тест-разоблачение: угадайте российскую звезду по настоящему имени

Известные личности часто выбирают для сцены, экрана или социальных сетей псевдонимы - кто первым решил прибегнуть к такой практике, сейчас, конечно же, сказать сложно, эта традиция уходит корнями в глубину веков. Причины, по которым звезды берут себе творческое имя, могут быть самыми разными. Кому-то просто не нравятся родные имя и фамилия, - так, например, Марк Винсент уже в старших классах решил строить карьеру в Голливуде и свои первые сценарии подписывал псевдонимом, под которым работает до сих пор - Вин Дизель. Кто-то не хочет, чтобы его путали с другим артистом - певица и композитор Кэтрин Хадсон, которую все знают как Кэти Перри, прекрасно понимала, что если будет выступать под именем, записанным в документах, станет полной тезкой актрисы Кейт Хадсон. А для кого-то псевдоним становится данью уважения своему кумиру: актриса и режиссер Оливия Уайлд, которую большинство зрителей знаю как Тринадцатую из “Доктора Хауса”, родилась под фамилией Коберн, но взяла псевдоним в честь любимого писателя - Оскара Уайльда.

Российские знаменитости тоже частенько выступают и снимаются под творческими псевдонимами. Пройдите наш тест, чтобы проверить себя на знание настоящим имен отечественных звезд.