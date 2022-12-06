Тест: различаете ли вы цвета лучше, чем большинство людей на планете?
Проверьте, насколько хорошо вы воспринимаете мельчайшие оттенки.
Одной из главных отличительных черт человека считается возможность различать цвета, тогда как для большинства видов животных характерна монохромазия, или отсутствие цветовосприятия. Любопытно, что неспособность считывать цвета и их оттенки в редких случаях встречается и у людей. Существует два типа цветовой слепоты: во-первых, ахроматопсия (также известная как палочковая монохромазия), для которой характерно отсутствие фоторецепторов - колбочек, поэтому световые волны любой длины считываются как серые; а во-вторых, колбочковая монохромазия, когда цвета сливаются в один цветовой тон. Люди, страдающие от нарушения цветовосприятия, называются монохроматами. Самое большое скопление монохроматов наблюдается на острове Пингелап, расположенном в Федеративных Штатах Микронезии. Большая половина его обитателей являетя носителями этого недуга. В 1775 году из-за тайфуна и последующего голода львиная доля населения вымерла, в живых остались лишь 20 человек, один из которых был носителем редкого гена.
Насколько точно и полно ваше восприятие цвета? Проверьте с помощью нашего теста.