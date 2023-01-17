Тест: разбираетесь ли вы хоть немного в астрологии?

Астрология считается самой древней из всех эзотерических дисциплин. Несмотря на то, что сейчас ее категорически не стоит путать с астрономией, в далеком прошлом они были тесно связаны. Известно, что некоторые ученые, например, Иоганн Кеплер, не только изучал планеты и звезды как космические тела, но еще и занимался составлением гороскопов. Сама же астрология зародилась в Месопотамии, где за расположением небесных светил наблюдали древние вавилонские и ассирийские жрецы. Было принято думать, что звезды оказывают мощное влияние на судьбу государства, и первоначально астрология концентрировалась исключительно на прогнозах глобального масштаба, связанных с будущим отдельной страны или народа. Индивидуальные предсказания по знакам зодиака появились значительно позднее. Такая астрология называлась мунданной, или мировой. Генитлиальная астрология фокусируется на конкретных людях или животных (да-да, для них тоже порой составляют гороскопы), а хорарная, возникшая позже остальных - на предсказании будущего.

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