Тест: расскажите о любимых продуктах, а мы отгадаем ваш пол и возраст

Если задать людям разного возраста вопрос “Какая твоя любимая еда?”, ответы, конечно же, будут совершенно разными. Ребенок наверняка перечислит конфеты, мороженое, шоколадки, подросток назовет в числе фаворитов пиццу, шаурму, картофель фри, а вот зрелые личности отдадут предпочтение куда более изысканным блюдам. Каждый человек наверняка вспомнит, что раньше у него вызывали аппетит одни блюда, но с течением времени гастрономические предпочтения поменялись - быть может, не радикально, но вектор вкусовых интересов определенно сместился в другую сторону. По мнению ученых, причины перемен - в организме человека, вернее, в изменениях, которые он претерпевает. Дети растут, поэтому сильно нуждаются в быстрых углеводах, которые как раз таки содержатся в сладостях. Кроме того, сладкое напоминает им о вкусе материнского молока. Перелом во вкусовых предпочтениях начинается примерно после 20 лет, когда люди начинают больше любить соленое, острое, консервированное.

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