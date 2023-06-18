Тест: расскажите, когда вы родились и узнайте всю правду о вашем характере

“К сожалению, день рождения только раз в году”, - поется в популярной песне из советского мультфильма. В этот знаминательный день принято устраивать праздник для себя и для своих близких, делать то, на что не решились бы в обычной жизни и вообще всячески себя радовать. А откуда пошла традиция праздновать день рождения? Как говорят историки, впервые упоминания о подобных торжествах можно встретить у древних римлян. Именно они начали отмечать появление на свет - свое собственное, родственников и деловых партнеров. В честь этого события закатывали целые пиры, на которых имениннику преподносили подарки. Любопытно, что вплоть до девятнадцатого столетия день рождения был исключительно праздником для взрослых. Традицию устраивать торжества для детей ввели немцы, которые даже изобрели специальный термин - kinderfeste, то есть “детский праздник”. В наше же время празднование дня рождения детей - обыкновенное дело, более того, как правило, подготовка к нему занимает гораздо больше времени и усилий, чем для взрослого.

Хотите узнать, что может рассказать о вашем характере дата вашего рождения? Тогда ответьте на вопросы нашего теста.