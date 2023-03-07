Тест: распланируйте 8 марта и узнайте свой идеальный подарок

8 марта с нетерпением ждут многие дамы, ведь в этот праздник их ждут подарки, комплименты, внимание и забота со стороны близких. Однако порой радостное предвкушение сменяется горьким разочарованием из-за того, что презент, который они получили, оказался совершенно не тем, о чем они мечтали. Эксперты составили рейтинг вещей, которым точно не обрадуется ни одна представительница прекрасного пола. В антивиш вошли подарочные сертификаты - согласно результатам опроса, многим женщинам они кажутся обезличенными, нет приятного ощущения, что подарок выбирали исходя из индивидуальных пожеланий любимой. Также, как бы странно ни прозвучало это на первый взгляд, в число нежелательных презентов попала парфюмерия. Исключение составляют только те случаи, когда женщина сама ранее упоминала о том, что хочет получить в дар конкретный аромат. В обратном случае есть риск преподнести парфюм, который не подойдет ей и в лучшем случае будет пылиться на туалетном столике, в худшем - его передарят кому-то еще.

Чтобы подарок точно доставил радость, необходимо четко сформулировать свои желания. Пройдите тест и узнайте, какой презент сделает вас по-настоящему счастливой.