Тест пугающий до мурашек: сможете увидеть, кто спрятался на фото?

Внимательность - качество, которое необходимо нам не только для того, чтобы успешно справляться с подобными тестами в интернете, но и для работы и учебы. Существует огромное количество упражнений для того, чтобы развить память, внимательность и концентрацию. А в последние годы исследователи говорят о том, что все эти качества можно “активировать” с помощью тех или иных запахов. Дело в том, что запахи состоят из неоднородных молекул, которые, в свою очередь, включают в себя неоднородные химические вещества. Они оказывают на человека самое разное воздействие - от одного и того же аромата у одного заболит голова, а у другого повысится настроение. Природные запахи способны вызывать активность в тех или иных частях головного мозга и способствовать повышению работоспособности, внимательности и концентрации. Такой эффект оказывают, например, лимон, мята, розмарин и базилик. Кроме того, взбодриться и избавиться от неприятного чувства сонливости помогут шалфей, эвкалипт и полынь. Они увеличивают скорость и точность работы. Удастся ли вам найти того, кто спрятался на этой фотографии, и блеснуть своей внимательностью? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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