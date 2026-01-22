Тест пройдут только те, кто в СССР не отлипал от экрана: вспомните 5 кинолент до дебютным ролям актеров

Представьте, что вы видите знаменитого актёра совсем молодым, в его самой первой роли в кино. Узнаете ли вы его сразу? И вспомните ли, как назывался тот фильм, с которого для него всё началось?

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете историю наших кинозвёзд. В этом тесте мы собрали пять дебютов. Попробуйте по кадру назвать все фильмы без ошибок.

Это сложнее, чем кажется, но тем интереснее! Справитесь? Мы в вас верим!

