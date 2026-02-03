Тест пройдут только смотревшие «Берегись автомобиля» больше 2-х раз: вспомните, как начинались 5 цитат из фильма

Фильм «Берегись автомобиля» – это классика, которую, кажется, можно пересматривать бесконечно. Его диалоги написаны так остро и точно, что многие реплики знает наизусть почти каждый. Но всегда ли мы можем воспроизвести их дословно с самого начала?

Часто в памяти крутится только самая яркая часть фразы – её кульминация или смешная концовка. А то, как герой подводил к своей знаменитой мысли, с каких слов он начинал, легко забывается.

Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в репликах героев. Сможете ли вы без подсказки восстановить первые слова пяти самых известных фраз? Этот тест – отличный способ освежить в памяти диалоги и по-новому оценить мастерство сценаристов.