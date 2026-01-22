Тест пройдут лишь знатоки кино СССР: вспомните, из какого фильма 5 цитат – «12 стульев» или «Бриллиантовая рука»

Если ни разу не ошибетесь, у вас феноменальная память.

Фильмы «12 стульев» и «Бриллиантовая рука» давно стали классикой, во многом благодаря обилию уморительных реплик. Но вот вопрос: а насколько хорошо вы их различаете?

Часто кажется, что фраза точно из одной комедии, а на деле она оказывается из другой. Предлагаем проверить себя: сможете ли вы без подсказок определить, из какой картины взята та или иная знаменитая реплика?

Всего будет 5 вопросов. Уверены, те, кто вырос на отечественной классике, легко с ними справятся. А если где-то ошибетесь – ничего страшного, мы никому не расскажем.

Готовы присутпать? Тогда желаем удачи!

