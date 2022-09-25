Тест: проверьте свой словарный запас по английскому

Когда мы начинаем изучать иностранный язык, перед нами обязательно встает вопрос: какое количество слов необходимо знать? Глядя на толстые словари, любой школьник, студент или простой желающий выучить язык, начинают испытывать тревогу. Неужели для того, чтобы общаться с иностранцами и хорошо понимать их, необходимо вызубрить значение каждого слова? Специалисты спешат утешить всех, кого напугал объем Оксфордского словаря: необязательно запоминать его от корки до корки и стремиться поразить носителей языка знанием каких-нибудь редких идиом и словосочетаний. По подсчетам специалистов-лексикографов, среднее значение активного словарного запаса носителя английского языка насчитывает приблизительно 20000 слов, пассивного - 40000 слов. Исследователи изучили, какие слова чаще всего встречаются в текстах, и пришли к выводу, что для понимания и общения необходимо знать всего лишь около 3000 слов. Не так уж и много, не так ли?

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