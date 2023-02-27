Тест: проверьте свои знания русского языка

Великий и могучий русский язык не всегда был таким, каким мы знаем его сейчас. В наши дни можно то и дело слышать восклицания о том, что всевозможные заимствования из других языков и модные веяния искажают нашу речь, но, если обратиться к истории, можно с удивлением обнаружить, что подобное недовольство люди высказывали всегда. Примерно в середине прошлого века в свет вышла книга Корнея Чуковского “Живой как жизнь”, посвященная русскому языку. В ней автор приводит немало примеров того, как менялся язык начиная с девятнадцатого века и как эти перемены воспринимались современниками - несложно догадаться, что они были не в восторге. Не менее интересные наблюдения за развитием русского языка можно найти в книге “О чем речь”, написанной Ириной Левонтиной. Как оказалось, раньше слово “амбициозный” носило в первую очередь негативный смысл, однако сейчас это значение стерлось, и амбициозность превратилась в черту характера, обладать которой совсем не зазорно.

Что-то в языке меняется, а что-то остается незыблемым. Грамотность и знание правил в почете всегда. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, можно ли считать вас образованным человеком.