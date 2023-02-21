Тест: проверьте свои литературные знания

В современном мире у многих людей практически не остается времени на чтение. Ленты социальных сетей и новости - вот и все, что мы читаем в повседневности. Однако ученые рекомендуют находить хотя бы полчаса в день для чтения книг. Дело в том, что этот процесс позитивно сказывается на человеческом мозге и способен менять его структуру даже во взрослом возрасте. К такому выводу исследователи пришли в результате масштабного эксперимента, участниками которого стали жители Индии. Примерно 39% жителей этой страны до сих пор остаются неграмотными - преимущественно это женщины из бедных семей. На протяжении полугода участницы исследования, средний возраст которых составлял 30 лет, учились чтению и письму. Обучение проходило на родном языке респонденток - хинди. Психолингвисты из Института Макса Планка совместно с индийскими коллегами были приятно удивлены результатами. Оказалось, что чтение способствует изменениям в структуре головного мозга. Самые значительные перемены произошли в таламусе и мозговом стволе.

Поэтому читать нужно и важно. Пройдите наш тест и узнайте, какие классические произведения вам необходимо перечитать - а может быть, вы знаете их наизусть?