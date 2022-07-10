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Тест: Проверьте свое психическое здоровье за 1 минуту

10 июля 2022 17:30
Тест: Проверьте свое психическое здоровье за 1 минуту

Узнайте, нуждаетесь ли вы в помощи специалистов.

Каждый из нас с детских лет усвоил, как важно следить за своим физическим самочувствием – правильно питаться, избегать вредных привычек, в меру возможностей заниматься спортом и так далее. Однако о том, что так же тщательно нужно беречь свое психическое здоровье, заговорили лишь в последние пять-десять лет. О том, какие факторы влияют на наш эмоциональный фон, можно говорить долго, тем более что ученые то и дело проводят новые исследования. Их результаты становятся еще одним кусочком в общем паззле. Например, не так давно австралийские исследователи выяснили, что на психологическое здоровье человека оказывает влияние… наличие кошки в доме. Согласно опросам, владельцы усатых-полосатых чувствует себя намного комфортнее и счастливее, чем те, у кого вовсе нет домашних питомцев. Они испытывают меньше негативных эмоций, реже страдают от тревожности, раздражительности и уныния. Кошки заряжают своих хозяев позитивными эмоциями.

Тем не менее, даже тем, у кого в доме есть кошка, нужно обращать внимание на свое психологическое здоровье. Пройдите наш тест, чтобы узнать, нуждаетесь ли в помощи специалиста или находитесь в норме.

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Елена Королева
Елена Королева
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