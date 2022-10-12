Тест: проверьте, как хорошо вы знаете столицы СССР

Тот, кто родился в прошлом веке или хорошо учил историю Отечества и географию, знают, что в момент своего образования в Советском Союзе насчитывалось четыре союзные республики - Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская. Впоследствии их число возрастало до шестнадцати, однако наиболее продолжительное время в СССР входили пятнадцать республик. Их количество было отражено на советском гербе - числу союзных республик в тот или иной момент истории соответствовало число надписей “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”. Кстати, герб Советского Союза был утвержден в в 1923 году. Он представлял собой изображение серпа и молота на фоне земного шара, обрамленного колосьями. А вот другой символ государства - флаг - был официально утвержден только в апреле 1924 года, на три месяца позднее первой конституции СССР. Она была издана без описания того, как выглядит флаг Советского Союза.

Как хорошо вы знаете историю и географию Советского Союза? Сможете ли отличить официальный символ одной советской республики от другой и ни разу не ошибиться? Пройдите наш тест, чтобы проверить свои знания.