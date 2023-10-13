Тест: проведите вечер на Титанике, а мы скажем какой вы герой
Почувствуйте себя персонажем культового фильма.
Трагическая история затонувшего лайнера “Титаник” до сих пор волнует умы человечества. Фильм, рассказывающий об этом событии, стал легендарным, над историей любви Роуз и Джека проливает слезы не одно поколение зрительниц. А для некоторых людей “Титаник” стал настоящей мечтой… в прямом смысле слова. Индиец Минту Рой из Западной Бенгалии настолько проникся трагедией, случившейся с лайнером, что поставил перед собой цель - построить дом в виде его точной копии. Увы, денег на то, чтобы спроектировать и возвести виллу в форме “Титаника”, у Минту не было. Найти энтузиастов, готовых работать за минимальную плату, парню тоже не удалось. Тогда он отправился в Непал и прошел специальные курсы, где научился работать с камнем и бетоном. Вернувшись домой, он продолжил возводить дом своей мечты и таки добился желаемого результата. В общей сложности на виллу в форме затонувшего лайнера Минту Рой потратил около 182 тысяч долларов и тринадцать лет жизни. Дом получился поистине внушительным - 12 метров в длину и 9 метров в высоту. На одном из этажей владелец планирует открыть ресторан или кафе. Каким был бы ваш последний вечер на “Титанике”? Представьте себя героем культового фильма, ответив на вопросы нашего теста.