Тест: проведите вечер на Титанике, а мы скажем какой вы герой

Трагическая история затонувшего лайнера “Титаник” до сих пор волнует умы человечества. Фильм, рассказывающий об этом событии, стал легендарным, над историей любви Роуз и Джека проливает слезы не одно поколение зрительниц. А для некоторых людей “Титаник” стал настоящей мечтой… в прямом смысле слова. Индиец Минту Рой из Западной Бенгалии настолько проникся трагедией, случившейся с лайнером, что поставил перед собой цель - построить дом в виде его точной копии. Увы, денег на то, чтобы спроектировать и возвести виллу в форме “Титаника”, у Минту не было. Найти энтузиастов, готовых работать за минимальную плату, парню тоже не удалось. Тогда он отправился в Непал и прошел специальные курсы, где научился работать с камнем и бетоном. Вернувшись домой, он продолжил возводить дом своей мечты и таки добился желаемого результата. В общей сложности на виллу в форме затонувшего лайнера Минту Рой потратил около 182 тысяч долларов и тринадцать лет жизни. Дом получился поистине внушительным - 12 метров в длину и 9 метров в высоту. На одном из этажей владелец планирует открыть ресторан или кафе. Каким был бы ваш последний вечер на “Титанике”? Представьте себя героем культового фильма, ответив на вопросы нашего теста.

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