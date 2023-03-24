Тест: проведите день на Титанике и узнайте, какой у вас характер

История легендарного “Титаника” даже спустя много лет продолжает будоражить воображение людей. Во многом этому способствует одноименный фильм Джеймса Кэмерона, в котором история катастрофы в открытом море соединилась с историей бессмертной любви. Правда, не все зрители сочли ее безупречной. Многие возмутились, почему Джек не спасся вместе с Роуз, ведь места на импровизированном плоте из двери хватило бы на двоих. Спустя 25 лет после премьера Джеймс Кэмерон решил поставить точку в такого рода дискуссиях и с помощью ученых провел эксперимент. В его рамках с точностью до мелочей воссоздали сцену из фильма, в нем принимали участие два каскадера, вес и параметры которых соответствовали параметрам Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет на момент съемок. Каскадеров поместили в ледяную воду и проверили, смогли бы они вдвоем удержаться на плоте такой же конструкции, как в фильме. Для чистоты эксперимент проводили несколько раз, но всегда результат был неутешительным: вдвоем Джек и Роуз не смогли бы спастись, дверь выдержала бы только одного человека.

Трогает ли вас история “Титаника” и история любви, рассказанная Джеймсом Кэмероном? Если ответ однозначен - “да”, то пройдите наш тест.