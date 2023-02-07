Тест: привычки поведают, каков ваш внутренний возраст?

До недавнего времени считалось, что возраст человека характеризуется исключительно с физиологической точки зрения. Изменения, которые происходят с нашим организмом и телом, безусловно, никто не отменял, однако психологи твердят о том, что необходимо учитывать еще и психологическую составляющую. В молодости человек активно познает окружающий мир, экспериментирует, порой довольно рискованно, но в дальнейшем, вместе со зрелостью, приходят осторожность и стремление беречь себя. На разных этапах своей жизни мы испытываем разные чувства, эмоции, движемся к определенным целям, но не всегда эти психологические фазы совпадают с физиологическими. Существует такое понятие, как внутренний возраст, и оно далеко не всегда соответствует количеству прожитых лет. Познать себя, понять, сколько лет тебе не по паспорту, а в душе, с точки зрения психологов очень важно. Именно поэтому теме внутреннего, или психологического возраста уделяется такое внимание.

Итак, какой же он, ваш внутренний возраст? Кто вы в глубине души - бунтующий подросток, зрелый человек или пенсионер? Узнайте правду, ответив на вопросы этого теста.