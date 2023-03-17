Тест: приготовьте сэндвич и узнайте, какой фильм вы могли бы снять

Взаимосвязь между едой и кинематографом не ограничивается лишь тем, что зрители жуют попкорн перед большими экранами или дома на диване. Блюда и отдельные продукты зачастую играют в кинолентах роль не только декораций, на фоне которых разворачивается действо, но и служат своего рода символами. Многие режиссеры намеренно делают акцент на еде в кадре - например, Квентин Тарантино. Достаточно вспомнить молочный коктейль, который пьют герои Джона Траволты и Умы Турман, или белый торт, который обожает Кэлвин Кэнди в фильме “Джанго освобожденный”. Кстати, еда начала появляться в кадре едва ли не с самого момента зарождения кинематографа. В одной из первых короткометражек братьев Люмьер можно было увидеть детский завтрак. Порой фильмы с участием еды становились настоящим яблоком раздора - в 1903 году на экраны вышла лента Чарльза Урбана о сырных клещях, которых создатели сняли с помощью микроскопа. Из-за жалоб шокированных зрителей и производителей сыра фильм пришлось запретить.

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