Тест: приготовьте пиццу, а мы ответим, что вы за человек

Пицца, традиционное итальянское лакомство, давно завоевало сердца гурманов со всего света. В настоящее время существует огромное множество рецептов на любой вкус, как для поклонников мясных продуктов, так и для веганов. Сложно себе представить, что кто-то испытывает к пицце неприязнь, однако и такое случается. Например, житель бельгийского города Тюрнхаута Жан Ван Ландегем поделился с местными СМИ загадочной историей. На протяжении девяти лет к нему домой приезжают курьеры и привозят пиццу, которую он не заказывал. Иногда такие инциденты случаются по нескольку раз на день. Однажды к Ландегему за сутки приехали сразу десять курьеров, у каждого из которых было с собой по четырнадцать коробок пиццы. В тот день ему предъявили счет в общей сложности на 450 евро. Нечто подобное происходит с его подругой, которая проживает в Антверпене. Мужчина предполагает, что все это - затянувшийся розыгрыш от одного из их общих знакомых. Так ли это на самом деле, установить пока не удалось. Ландегем рассказал общественности, что ему приходится раз за разом отменять фейковый заказ и возвращать пиццу курьерам. Любите ли вы пиццу? Приготовьте свое идеальное итальянское блюдо, а мы расскажем, какой вы человек.

Показать полностью