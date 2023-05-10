Тест: приготовьте кекс и узнайте, как вы проявляете свои чувства

Многие пары сталкиваются со странным противоречием: они любят друг друга, испытывают влечение, у них много общих целей и планов на жизнь, но при этом постоянно возникают ссоры. Избранники твердят, что им не хватает внимания, и это при том, что они искренне стараются угодить другому. Психологи считают, что, возможно, всему виной разница в языках любви, на которых говорят партнеры. Книга Гэри Чепмена “Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику” в свое время стала настоящим бестселлером. Согласно Чепмену, существует пять способов, с помощью которых люди проявляют свою любовь и ждут в ответ таких же действий. Речь идет о словесном выражении, о времени, проведенном с партнером, о подарках, о помощи и о прикосновениях. Бывает, что языки любви в паре совпадают, но случается и так, что влюбленные говорят на разных языках и никак не могут понять, чего хочет от них партнер и не чувствуют себя дорогими желанными. Только поняв, в каких именно проявлениях чувств вы оба нуждаетесь, можно достичь гармонии.

Ответьте на вопросы, чтобы узнать, на каком языке любви говорите вы. А при желании можно дать пройти этот тест и своему партнеру.