Тест: преподавателем какой дисциплины вы бы стали в Хогвартсе?

Волшебный мир, придуманный Джоан Роулинг, на протяжении многих лет является наиболее популярным из вымышленных вселенных — наряду со Средиземьем Толкина и миром льда и пламени Мартина. Любопытно, что идея написать произведение о юном маге пришла к Джоан Роулинг в поезде, по дороге из Манчестера в Лондон. В то время она работала секретарем в благотворительной организации, а в свободное время, пока никто не видел, печатала на компьютере выдуманные истории. Однажды перед мысленным взором Роулинг предстал необычный персонаж — темноволосый мальчик в очках, со шрамом в виде молнии на лбу. Поскольку в дороге у Джоан под рукой не было ни ручки, ни карандаша, чтобы записать свои идеи, она на протяжении четырех часов просто придумывала детали. А оказавшись дома в Лондоне, сразу же села за написание «Философского камня». Произошло это событие летом 1990-го года. Несмотря на то, что впоследствии писательница значительно перерабатывала первые главы, именно этот временной отрезок принято считать точкой отсчета в возникновении волшебной вселенной. Пройдите наш тест и узнайте, какой предмет в школе чародейства и волшебства Хогвартс вы могли бы преподавать.

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