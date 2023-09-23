Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы

Так уж устроены люди - им хочется знать, что ждет их впереди. Кто-то обращается к гадалкам, а кто-то, как в старину, устраивает гадание. Существует огромное количество способов узнать, кто станет вашей судьбой. Например, можно погадать на бумаге. Для этого необходимо взять несколько чистых листов, написать на них по одному имени (женщины пишут мужские имена, мужчины, соответственно, женские) и положить в какую-то емкость. Вытянуть наугад листочек, имя, которое на нем написано, и будет носить суженый или суженая. Если под рукой есть колечко, можно погадать на нем. Необходимо, чтобы оно принадлежало самому гадающему и желательно часто носилось. Кроме того, для гадания пригодится белая нить и прозрачный стакан. Нитку нужно продеть через кольцо и до середины опустить в стакан. Там колечко, раскачиваясь, будет постукивать о стенки. Необходимо подсчитать количество ударов - именно через столько лет, согласно поверью, гадающий соединит себя узами брака с любимым человеком. Предлагаем вам погадать онлайн и узнать, с какой буквы начинается имя человека, предназначенного судьбой. Только помните, что не стоит относиться к результатам серьезно.

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