Тест-предсказание: что случится с вашей личной жизнью через полгода?

Желание знать, что принесет с собой грядущий день, свойственно человечеству с самого момента его возникновения. Во все времена существовало множество способов предсказывать будущее - некоторые из них сохранились до наших дней, о других мы знаем только благодаря историческим источникам. Например, в древности широко была распространена скапулимантия, или гадание на костях. Как правило, специальные гадальные кости производились из черепашьего панциря или фрагментов скелета зверей. В Древнем Риме использовали орнитомантию (или, как ее еще называют, ауспицию), то есть гадание по крику или полету птиц. Согласно легенде, накануне убийства Юлия Цезаря в зал, где проходили общественные собрания, влетела птичка. Это был королек, несущий в клюве лавровую веточку. Следом за ним влетели другие птицы, нагнали первую и расправились с ней. Произошло ли нечто подобное в реальности или легенду придумала народная молва, установить, конечно же, невозможно. Однако предание живет в веках - его невозможно подтвердить, но и опровергнуть тоже. Предлагаем вам пройти наш новый тест и узнать, что сулит вам будущее. Как знать, быть может, предсказание в самом деле сбудется?

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