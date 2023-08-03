Тест: правильно ли вы ведете свой бюджет?

“Куда утекли все деньги?” - наверное, каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось задаваться этим вопросом. А вот удавалось ли при этом найти ответ, сказать уже сложнее. Исследователи говорят о том, что довольно часто большую брешь в личном бюджете пробивают “незаметные” покупки, которые мы совершаем каждый день. По отдельности они не требуют больших затрат, но в совокупности за месяц набегает приличная сумма. Кофе, обеды, проездные, сигареты - все эти расходы, которые вроде бы и не бьют по карману слишком сильно, но “съедают” внушительную часть финансов. Когда люди сталкиваются с необходимостью планирования бюджета, они думают что-то вроде: “Ну вот, придется тратить деньги только на самое необходимое, с развлечениями и приятностями придется попрощаться”. На самом деле это не совсем так. Эксперты советуют выделить определенную сумму в месяц на приятные, но не обязательные покупки, и не выходить за ее пределы. Это поможет избежать импульсивных трат, а вместе с ними и больших расходов. Хотите узнать, правильно ли вы ведете свой бюджет или нуждаетесь в совете эксперта? Тогда ответьте на вопросы нашего теста!

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