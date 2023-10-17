Тест: потрать кучу денег, а мы ответим, как ты разбогатеешь

При слове «шопоголизм» большинство людей представляет себе героиню серии популярных книг и фильмов: взбалмошная девушка с кучей фирменных пакетиков в руках. На самом деле, отношение к зависимости от покупок должно быть самым серьезным, уверены ученые. Исследователи из Ганноверской медицинской школы (Германия) и вовсе выступили с заявление, что шопоголизм в интернете необходимо официально признать как реальное психическое расстройство. Среди симптомов, указывающих на нездоровую зависимость от онлайн-шопинга, специалисты указали стремление улучшить настроение с помощью покупок, невозможность остановиться, а также сокрытие приобретенных товаров от близких людей и наличие долгов. Ученые проанализировали данные 122 добровольцев и пришли к выводу, что траты в интернете способны привести человека к страшным последствиям. Потеря самоконтроля, напряженные взаимоотношения с родственниками, риск потерять все свои средства и влезть в долги - вот только несколько угроз, которые несет в себе шопинг в интернете. При прохождении нашего теста вы примерите на себя роль шопоголика, а мы расскажем, каким образом вы приманите деньги в свою жизнь.

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