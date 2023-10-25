Тест: постройте дом мечты, а мы ответим, какая звезда поселится по соседству

Ответьте на вопросы, а мы расскажем, к какой знаменитости вы могли бы заглядывать, чтобы одолжить соль или попросить присмотреть за цветами, пока вы в отпуске.

Селебрити — такие же люди, как и все мы. Они питаются продуктами, а не лунным светом и запахом фиалок, время от времени грустят, а еще — являются чьими-то замечательными соседями. Иногда звезды даже живут по соседству друг с другом. Например, Райан Гослинг и Джастин Тимберлейк на протяжении нескольких месяцев жили практически бок о бок. В подростковом возрасте они снимались с популярной в США телепередаче «Клуб Микки Мауса», где, к слову, успели побывать большинство звезд — в том числе Кристина Агилера и Бритни Спирс. Поскольку семья Райана жила в Канаде, некоторое время он жил в доме Тимберлейков в Орландо. Позднее Джастин вспоминал, что благодаря своему соседству они с Гослингом подружились больше, чем все ребята, участвовавшие в шоу. Увы, были и противоположные случаи, когда проживание бок о бок не пошло на пользу дружбе. Гвинет Пэлтроу и Вайнона Райдер жили в одной квартире, и, по слухам, однажды Пэлтроу обнаружила оставленный соседкой сценарий «Влюбленного Шекспира». Гвинет быстро ознакомилась с ним и уговорила режиссера устроить ей прослушивание. За роль в фильме актриса получила «Оскар», но потеряла подругу — Райдер сама хотела сыграть в культовой картине.

Ответьте на вопросы теста и узнайте, с какой звездой вы могли бы быть соседями.