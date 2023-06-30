Тест: пора ли вам изменить свою жизнь?

Написать заявление на увольнение с нелюбимой работы и открыть свое собственное дело. Признаться в симпатии человеку, который давно не выходит из головы. Избавиться от длинных локонов, и, как говорится, “рубануть карешку”. Все это и многое другое - перемены, решиться на которые не так-то просто. Одни из нас с легкостью меняют должности, место работы и города, а другим сложно даже купить себе вещь непривычной расцветки. По словам психологов, с возрастом изменения в жизни воспринимаются все сложнее, выход из зоны комфорта становится настоящей пыткой. Кто-то и вовсе начинает думать: “Если перемены приносят так много неприятных эмоций, может быть, махнуть на них рукой? Что, если само мироздание сигнализирует: не стоит этого делать?” Но в то же время стоит подумать и о том, что комфорт, которого мы так боимся лишиться, на самом-то деле не такой комфортный. Он свидетельствует лишь о том, что мы привыкли к данным обстоятельствам и боимся неизвестности.

Понять, действительно ли вы нуждаетесь в переменах, и если да - то в каких именно, поможет наш психологический тест. Он подскажет, какие изменения пойдут вам только на пользу.