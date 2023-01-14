Тест: помните ли вы старые названия современных российских городов?

Нет никакого секрета в том, что раньше многие города назывались совсем иначе. Причины для переименования были самыми разными. Иногда официальное название, данное городу в момент возникновения, не приживалось, и тогда в обиход входило, к примеру, народное название. Так произошло с городом, который в наши дни известен как Архангельск. В 1584 году по указу царя Ивана Грозного был возведен новый город, представлявший собой деревянную крепость, которая окружала Архангельский монастырь. Официально он получил название Новохолмогоры, однако в народе оно так и не обрело популярности. Большинство жителей предпочитали называть город Архангельским по названию монастыря. Вскоре было решено переименовать место, дав ему название Архангельский город, или Архангельск. Знаменательное событие произошло 11 сентября 1613 года.

Сейчас, глядя на названия многих городов, с трудом представляешь себе, что в старину они назывались как-то иначе. О прежнем наименовании порой знают лишь историки да настоящие знатоки отечественной культуры. Попробуйте пройти сложный тест на знание старинных названий - есть шанс заодно узнать кое-что новенькое.