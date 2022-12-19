Тест: помните ли вы любовные похождения Остапа Бендера?

Кто не знает Остапа Бендера? Обаятельный мошенник из произведений Ильфа и Петрова известен каждому - если не по литературному первоисточнику, то по многочисленным экранизациям и театральным постановкам. Интересно, что у Бендера был и реальный прототип, которым выступил одессит Остап Шор. Первоначально, когда Ильф и Петров только задумывали роман, Бендер был эпизодическим персонажем. Но в процессе работы над книгой мошенник и авантюрист внезапно вышел на первый план да там и остался. Роман “Двенадцать стульев” вышел в свет в 1928 году, а в 1935 среди советских школьников был проведен опрос на тему “Любимый книжный персонаж”. Как ни странно, лидером оказался вовсе не Павка Корчагин, а плут Остап Бендер.

Если о похождениях Остапа Бендера прекрасно помнят все, то его личная жизнь многим кажется очень запутанной. Действительно, в романах Ильфа и Петрова присутствует несколько женских персонажей, с которыми Бендер был связан довольно тесными узами. Попробуйте вспомнить, кем ему доводились мадам Грицацуева, Зося Синицкая и другие дамы, упомянутые в “Двенадцати стульях” и “Золотом теленке”.