Тест: помните ли вы хоть немного культовый фильм «Один дома»?

С момента выхода первой части франшизы “Один дома” прошло уже больше тридцати лет. За все это время практически ни один Новый год или Рождество не обходятся без показа культовой семейной комедии. Шутка ли - в свое время “Один дома” даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная комедия девяностых! На съемках картины тоже было весело. Например, Джо Пеши, сыгравший одного из незадачливых грабителей, был известен своими ролями в фильмах Мартина Скорсезе. На съемочной площадке комедии “Один дома” он постоянно забывал, что играет не в очередном боевике, и то и дело бранился в кадре. Режиссеру Крису Коламбусу пришлось прибегнуть к хитрости - он попросил Джо Пеши каждый раз вместо очередного ругательства произносить слово fridge - “холодильник”. А Маколей Калкин, сыгравший в рождественской комедии главную роль, настолько вошел в образ, что вызвался собственноручно нарисовать план защиты дома от бандитов. Поэтому в кадре можно увидеть настоящие художества актера.

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