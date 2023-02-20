Тест: помните ли вы хоть немного из школьного курса географии и истории?

Порой кажется, что на карте мира не осталось никаких белых пятен. Эпоха значимых географических открытий канула в прошлое еще несколько столетий назад, фото сделаные с помщью космических спутников позволяют увидеть планету в мельчайших подробностях и заметить любые перемены в ее облике. Однако даже в наши дни можно совершить географические открытия, правда, чаще всего не на суше, а под ней или под толщей воды или льдов. Так, например, в дветысячи тринадцатом году европейские и канадские специалисты обнаружили самый большой в мире каньон. Он располагался не в США, как считалось до недавнего времени, а в Гренландии под ледяным щитом. Длина обнаруженного каньона составляла 750 км - он тянется из середины острова на север и почти в полтора раза превосходит протяженность аризонского Гранд-Каньона (446 км) и долины азиатской реки Брахмапутра (504,6 км). Как считают исследователи, в далеком прошлом Большой каньон представлял собой систему рек, пересекавших Гренландию около 4 миллионов лет назад.

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